Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

11.03.2022 19:42
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika


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