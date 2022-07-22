Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

22.07.2022 16:18
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul'a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanırken, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rus heyeti İstanbul'a geldi Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rus heyeti İstanbul'a geldi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atmak için İstanbul'a geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atmak için İstanbul'a geldi.
Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

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