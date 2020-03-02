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Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."
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