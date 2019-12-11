Milli Savunma Bakanı Akar: "S-400'den vazgeçmek söz konusu değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'S-400'den vazgeçmek söz konusu değil' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "S-400'den vazgeçmek söz konusu değil"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'den vazgeçmek diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerinde durmamız gerekiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'den vazgeçmek diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerinde durmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin korunması ve kollanması için uzun menzilli, bölgesel hava ve füze savunma sistemi S-400'ün tedarik sürecinin devam ettiğini söyledi.

S-400'lerin bir filosunun geldiğini belirten Akar, bir filonun iki bataryadan ibaret olduğunu ifade etti.

İki bataryanın Türkiye'ye intikalinin tamamlandığını ve kuruluş aşamalarının devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Kuruluş derken yerleri bakımından değil, bunlar kurulacak, testi, çalışması yapılacak. Personel eğitimi devam ediyor, aralık sonunda bitmesi bekleniyor. Personelimiz şu anda Rusya'da onlar gelecek onların öğretmen bölümü var, ilave eğitim alacaklar. O öğretmenler, gelip Türkiye'deki personeli eğitmeye devam edecek ve muhtemelen de bahar 2020'de gerçekten bu kurulum gerçekleşecek ve faaliyetler yürütülmeye başlanacak. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz.

İkinci bir filo için de ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyor. Bizim bazı kriterlerimiz var, bu kriterler çerçevesinde yani teknoloji transferi, ortak üretim, bunların ortak ihracatı, teknolojinin gelişmesi, modernizasyon vesaire bunlar yapılırken bizim bir tarafta Hisar diğer tarafta Siper hava savunma sistemlerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar da önümüzdeki dönemde inşallah kendi milli ve yerli üretimimiz olarak ortaya çıkacak, silahlı kuvvetlerimizin hizmetine verilecek. Bir tarafta S-400 tedariki diğer tarafta da milli ve yerli üretim çalışmamız iki banttan devam ediyor."

"Önümüzdeki dönemde bir gelişme bekliyoruz"

Akar, S-400'ün getirdiği problemleri yönetmek konusunda tüm taraflarla ilişkileri sürdürdüklerine işaret ederek, bu konuda maksadın Türkiye'yi ve milleti savunmak olduğunu, bunun ardında başka herhangi bir şey aramamak gerektiğini aktardı.

NATO üyesi ülke olarak ABD ve diğer ülkelerle irtibatlarının devam ettiğini anlatan Akar, "ABD'nin bizim stratejik ortağımız olduğunu, stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket etmelerini beklediğimizi de tekrar tekrar dile getiriyoruz. Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerinde durmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil

Hulusi Akar, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:11 Kaynak: AA
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