Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden İtibaren Kurulmaya Başlanacak.
34 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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