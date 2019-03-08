Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden İtibaren Kurulmaya Başlanacak.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden İtibaren Kurulmaya Başlanacak.

34 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Politika
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