Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak."
Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek