Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak."

Hulusi Akar, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor
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