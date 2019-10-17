Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda...

40 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."

Avusturya Türk Federasyonu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: AA
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