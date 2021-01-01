Milli Savunma Bakanı Akar: "Şanlı ordumuz birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Şanlı ordumuz birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır"

01.01.2021 00:01
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şanlı ordumuz BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şanlı ordumuz BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakan Akar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak görevlerimizi ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde başarıyla yerine getirmeye çalıştığımız bir yılı geride bırakırken artan bir motivasyonla 2021 yılına hazırlanıyoruz. Dünya genelinde risk ve tehditlerin arttığı, korona virüs salgını ile genel durumun daha da dramatik bir hale dönüştüğü hassas bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra, dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmak için başta TSK olmak üzere Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları üstlendiği görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirme gayreti içerisindedir" ifadesini kullandı.

"Bu kapsamda başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele edilmiştir, edilmektedir" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyinde 'Pençe' operasyonları artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir anlayışla aralıksız devam etmekte; yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemleriyle teçhiz edilen kahraman ordumuz, teröristlere göz açtırmamaktadır. Yine terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırmak, oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek, böylelikle hudutlarımızın ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, yaşanabilecek göç dalgasını ve insani trajedileri önlemek maksadıyla Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018), Barış Pınarı (2019) ve Barış Kalkanı (2020) harekatları başarıyla icra edilmiştir. Bu operasyonların sonucunda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Keldaniler, Aramiler, Hristiyanlar ve Ezidiler gibi dini ve etnik grupların da güvenliği sağlanmış, yaklaşık 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Yine FETÖ ile mücadeleye de aralıksız devam edilmektedir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başlayan ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan başarılı tatbikatlardır. FETÖ bağlantılı son kişi de içimizden temizleninceye, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütleriyle olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimiz de azim ve kararlılıkla korunmaktadır. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz."

Libya ile yapılan ikili anlaşmalar ile her iki ülkenin Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması yönünde stratejik öneme sahip adımlar atıldığını ifade eden Bakan Akar, "Deniz yetki alanları kayıt altına alınarak bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur. Askeri iş birliği anlaşması dahilinde birliklerimiz, Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim ve danışmanlığın yanı sıra sağlık ve insani yardım desteği vermektedir. İki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önemi haizdir. 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla birlik bütünlük içerisinde olan ve istikrara kavuşmuş 'tek Libya' için bundan sonra da Libyalı kardeşlerimize desteğimiz devam edecektir" dedi.

Yakın tarihimizin ve 2020 yılının en önemli siyasi ve askeri olaylarından bir diğerinin ise Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal edilen öz topraklarını 44 süren fakat 44 yıl ve sonrasında dahi konuşulacak olan "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan işgalinden kurtarması olduğunu belirten Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgal edilmiş topraklarını kurtararak şanlı bir zaferle sonuçlanan haklı mücadelesine milletçe verdiğimiz desteğimizin önemli katkıları olmuştur. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında yapılan mutabakat doğrultusunda bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi için kurulan Ortak Merkez'in faaliyete başlaması için koordinasyonlar devam etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan 'iki devlet, tek millet' anlayışı ile kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacaktır. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra korona virüs ile mücadelemizi de ilk günden itibaren taviz vermeden sürdürmekteyiz. Korona virüs ile mücadelede dünya orduları içinde en başarılı ordulardan biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, aldığımız etkili tedbirlerle operasyon bölgelerinde, gemilerde, filolarda görev ve sorumluluklarını hiçbir aksaklığa meydan vermeden başarı ile yerine getirmektedir."

Akar şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde artık bir özne haline gelen Türkiye'nin etki ve ilgi alanı her geçen gün genişlemekte, doğal olarak görev ve sorumluluklarımız da artmaktadır. Bu kapsamda, asil milletimizin bağrından çıkan, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin ve asil milletimizin değil aynı zamanda dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkelerin de huzuru ve güvenliği için mücadele etmektedir. Şanlı ordumuz; BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor, her birini alınlarından öpüyorum. Tüm personelimize, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - ANKARA

Azerbaycan, Afganistan, Libya, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Şanlı ordumuz birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır' - Son Dakika


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