Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

39 dakika önce

Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da, System.String[]
Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Akar, cuma namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde eda etti.


Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun bir ilgi gösterdi.


Kalabalıkla tokalaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", "Başarınız daim olsun", "Allah muvaffak etsin" şeklindeki sözlerine, "Sağolun" şeklinde cevap verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve ilgililerin de eşlik ettiği Akar, aracına binerken buradaki görevli güvenlik görevlisine, hayırlı görevler diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hulusi Akar, Politika
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