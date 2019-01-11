Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da
1 saat önce
Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şanlıurfa
'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve beraberindeki heyete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye
sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Akar, cuma namazını Balıklıgöl
yerleşkesindeki Dergah
Camisi'nde kıldı. Bakan Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", "Allah sizi muvaffak eylesin" sözlerine teşekkür etti.
Bakan Akar, daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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