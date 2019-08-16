Milli Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa'da
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın uçaktan inmesi ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar'ın uçaktan inmesi ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK
'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa
'ya geldi.
Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi