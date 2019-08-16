Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa'da
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Milli Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa'da

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar'ın uçaktan inmesi ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın uçaktan inmesi ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Hulusi Akar, Şanlıurfa, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da
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