Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:10 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
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