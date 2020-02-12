Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

James Mattis, Hulusi Akar, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü
ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]