Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Savunma Sanayi) Ambargolardan, Tahditlerden Korkmayalım"

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Savunma Sanayi) Ambargolardan, Tahditlerden Korkmayalım"

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programında konuştu.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programında konuştu. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Kayseri, Hulusi Akar, Güncel
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