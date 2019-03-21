Milli Savunma Bakanı Akar: "(Savunma Sanayi) Ambargolardan, Tahditlerden Korkmayalım"
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:58 Kaynak: AA
Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
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