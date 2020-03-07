Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı."

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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