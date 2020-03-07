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Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı."
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