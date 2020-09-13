Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor" - Son Dakika

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları
ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (3)
Akar: "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:50 - Kaynak: AA
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