Milli Savunma Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajlarında, şehit askerlerin fotoğraflarını da paylaştı.