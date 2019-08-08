Milli Savunma Bakanı Akar, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılışında - GEMİKONAĞI

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Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu