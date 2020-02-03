Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu

28 dakika önce

HATAY Devlet Hastanesi'nde İdlib'teki rejim saldırısında yaralanan 13 askeri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkışta "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu.

Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, System.String[]

HATAY Devlet Hastanesi'nde İdlib'teki rejim saldırısında yaralanan 13 askeri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkışta "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur" dedi.

Suriye'nin İdlip kentindeki salıdırının ardından Hatay'a gelen Milli Savunla Bakanı Akar, akşam saatlerindeki berebarindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan 13 yaralı askeri ziyaret etti. Yaralıların sağlık odurumları hakkında bilgi alan bakan Akar, hasdtane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, yaralıların durumunun iyi olduğunu, çok ciddi yaralarının olmadığını söyledi.

'KARŞILIĞI VERİLDİ

Rejim saldırısı sonrasında karşılığın verildiğini belirten Akar, "Bu Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, öğrendi. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda elimizdeki tüm imkanlarla bu saldırıyı yapanlara karşı gerekli yaptırımlar gerçekleştirildi" dedi.

'MUHATAPLARIMIZIN DA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Suriyeli, İdlipli kardeşlerimizin rahat ve huzur içerisinde yaşamalarına çalışıyoruz. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur. Biz daha önce Rusya ve İran ile yapılan Soçi Antlaşması'na, Astana mutabakatındaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada biz uluslararası hukuka ve mutabakat unsurlarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Planlarımız bu şekilde devam ediyor."


Hatay Devlet Hastanesi, Hulusi Akar, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz BM, İdlib'de gerginliğin azaltılmasını istedi 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]