Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenaze törenine katıldı.

"Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır biçimde en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız"