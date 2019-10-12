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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve...

1 saat önce

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenaze törenine katıldı.

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenaze törenine katıldı.

"Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır biçimde en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız"

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve...

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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