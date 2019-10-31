Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri...
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Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.
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