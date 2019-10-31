Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri...

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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