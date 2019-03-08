Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza Bu Kadar Yakın Bir Bölgede Bir Pkk, Bir Ypg Terörist...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza Bu Kadar Yakın Bir Bölgede Bir Pkk, Bir Ypg Terörist...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğimizi muhataplarımıza defaatle söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

PKK, Hulusi Akar, Güncel
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