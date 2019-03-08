Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza Bu Kadar Yakın Bir Bölgede Bir Pkk, Bir Ypg Terörist...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğimizi muhataplarımıza defaatle söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

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