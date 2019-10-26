Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor."
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor.'

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor."

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " (Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor."

Hulusi Akar, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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