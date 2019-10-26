Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor."
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor."
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