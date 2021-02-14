Milli Savunma Bakanı Akar: "Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi." - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi."
14.02.2021 01:53
Milli Savunma Bakanı Akar: "Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi."
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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