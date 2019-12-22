Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Hulusi Akar, Suriye, Huzur, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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