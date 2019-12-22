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Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
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