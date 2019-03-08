Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye Krizinin Başlangıcında NATO'ya Yaptığımız Müracaat Çerçevesinde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye Krizinin Başlangıcında NATO'ya Yaptığımız Müracaat Çerçevesinde...

35 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar. Fakat şunu da gördük, belli bir süre sonra onlar buradan ayrıldılar. Şu anda ülkemizde hava savunmamıza katkı sağlayan bir İspanya var bir de İtalyanlar var. Şunu gördük, bizim mutlaka bunlardan sahip olmamız lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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