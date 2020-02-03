Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber Suriye sınırına gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber Suriye sınırına gitti.


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. - ANKARA

Hulusi Akar, Suriye, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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