Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber Suriye sınırına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. - ANKARA
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