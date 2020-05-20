Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:46 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. - Son Dakika
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