Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriyeli Kardeşlerimizin Güvenli Bir Şekilde Dönebilmeleri İçin...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriyeli Kardeşlerimizin Güvenli Bir Şekilde Dönebilmeleri İçin...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmeleri için planlarımız hazır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmeleri için planlarımız hazır" dedi.

Kayseri'de düzenlenen mitingde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durulan Cumhur İttifakı'nın temel taşlarından biri olan Kayseri, bugün ev sahipliğinde bizleri mahcup etmediniz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta da sandıkları patlatacaksınız" dedi.

Akar, "Ülkemiz ve mazlum coğrafyaların refahı ve güvenliği için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde canla başla çalışıyoruz. Bugün bizler de yedi iklim üç kıtada hakkı, hukuku, barışı sağlamak için atalarımıza yaraşır şekilde operasyonlarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra DEAŞ'lı 3 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Akar, " PKK'ya karşı başlatılan operasyonlarla aynı zamanda peygamber ocağı olan ordumuz girilemez denilen yerlere girmiştir. Dağlarda Mehmetçiğe dayanamayarak ilçelere kaçan masum insanları kalkan olarak kullanan alçaklar kazdıkları çukurlara gömülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra DEAŞ'lı 3 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin'de 5 bin PKK'lı, YPG'liyi hazırladıkları beton mevzilere gömmüştür. Sivil ve masum insanlara zarar vermemek için her türlü gayret gösterilmiştir. Şu anda 4 milyona yakın Suriyeliye 40 milyar dolar harcamak suretiyle ev sahipliği yapılmıştır. Herkesten çok yardım yapan ülke Türkiye'dir. AB ve diğer ülkeler verdikleri sözleri yerine getirmemiş, bunların eksikliklerini Türkiye tamamlamıştır. İdlib'de yapılan mutabakatla yeni bir insani trajedi önlenmiştir. Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridorunun olunmasına izin verilmeyecektir. Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi, Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bir şekilde dönebilmesi için planlarımız hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman takdir ederse bu planlar uygulanacaktır. 462 bin kilometrelik mavi vatanda da güvenliğimiz için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye'ye rağmen atılacak adımlar başarısız olacaktır. Bütün faaliyetlerimizin lojistik desteğini sağlamak için Cumhurbaşkanımızın desteği ile savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 70'e dayanmıştır. Ülke olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler 31 Mart seçimlerini anlamlı hale getirmiştir. Geçmiş yıllardan çok daha büyük katılımla sandıkları patlatacağınıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Politika
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