Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Hulusi Akar, Rusya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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