Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.
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