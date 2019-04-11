Milli Savunma Bakanı Akar, Telefonla Görüştüğü Fransız Mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonla görüştüğü Fransız mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonla görüştüğü Fransız mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
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