Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Telefonla Görüştüğü Fransız Mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un...

Milli Savunma Bakanı Akar, Telefonla Görüştüğü Fransız Mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonla görüştüğü Fransız mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Telefonla Görüştüğü Fransız Mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonla görüştüğü Fransız mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Fransa, Hulusi Akar, Güncel
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