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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:53 Kaynak: İHA
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