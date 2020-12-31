Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadığını, korkunun dağları... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadığını, korkunun dağları...
31.12.2020 00:58
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadığını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadığını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz." - ANKARA
Son Dakika Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma