Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle Mücadelemiz, Başta Fetö, Pkk/kck/pyd-Ypg ve Deaş Gibi Terör...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

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