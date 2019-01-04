Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle Mücadelemiz, Başta Fetö, Pkk/kck/pyd-Ypg ve Deaş Gibi Terör...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle Mücadelemiz, Başta Fetö, Pkk/kck/pyd-Ypg ve Deaş Gibi Terör...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:04 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle Mücadelemiz, Başta Fetö, Pkk/kck/pyd-Ypg ve Deaş Gibi Terör...
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