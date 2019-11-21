Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Hulusi Akar, Suriye, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir?
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]