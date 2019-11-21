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Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi." - ANKARA
25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir? Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi