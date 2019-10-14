Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Hulusi Akar, Hakan Fidan, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]