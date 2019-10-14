Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...
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Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
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