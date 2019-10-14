Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK mensuplarının faaliyetleri yüksek moralle devam ediyor"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK mensuplarının faaliyetleri yüksek moralle devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK mensuplarının faaliyetleri yüksek moralle devam ediyor" - ANKARA
Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi