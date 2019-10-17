Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." - ANKARA
6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek