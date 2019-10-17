Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen...

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen...

37 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." - ANKARA

Hulusi Akar, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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