Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok
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Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, " TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır