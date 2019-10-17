Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok
Son Dakika Ekonomi Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, " TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.

Hulusi Akar, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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