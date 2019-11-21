Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur." - ANKARA

Hulusi Akar, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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