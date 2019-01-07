Milli Savunma Bakanı Akar: "Tsk'nın Mücadelesi Yüzyıllardır Aynı Coğrafyayı, Aynı Ekmeği...
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.
Milli Savunma Bakanı
Akar: " TSK
'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:20 Kaynak: AA
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