Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Tsk'nın Mücadelesi Yüzyıllardır Aynı Coğrafyayı, Aynı Ekmeği...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Tsk'nın Mücadelesi Yüzyıllardır Aynı Coğrafyayı, Aynı Ekmeği...

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: " TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:20 Kaynak: AA

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