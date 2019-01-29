Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri Kendisine Düşen Görevler Çerçevesinde Her Türlü...
13 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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