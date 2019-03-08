Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, 90'lı Yıllardan İtibaren Ciddi, Önemli Bir Hava ve Füze...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında. Bunu biz öngördükten ve değerlendirdikten sonra hava sistemlerinin temini ve tedariki için çalışmalar yapıldı ve bunlar 2011'den sonra daha yoğunluk kazandı."

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