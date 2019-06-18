Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden...

21 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz"

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Türkiye, Hulusi Akar, Güncel
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