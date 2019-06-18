Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar: (Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:30 Kaynak: AA
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