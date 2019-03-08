Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye Artık Pazar Olmaktan Bıktı.
34 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye artık pazar olmaktan bıktı.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Türkiye
artık pazar olmaktan bıktı. Ortak üretim yapacağız, teknoloji transferi yapacağız, biz de üretici olacağız. Dolayısıyla biz de artık geldiğimiz noktanın bilincindeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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