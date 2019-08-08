Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her...
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her...

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir."
Hulusi Akar, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz
Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:46:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]