Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye
hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir."
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