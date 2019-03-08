Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin Tezleri, Çok Açık Keskin Şekilde Masaya Konuluyor.
22 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor.
Milli Savunma Bakanı
Akar: " Türkiye
'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor. Fakat tamamının anlaşıldığını da söylemek mümkün değil. 10 bin kilometreden gelip de bakıldığında bunun anlaşılması zor oluyor. İçinde olanlar anlıyorlar da anlayanların bunları karar vericilerine iletmelerinde sıkıntılar olabiliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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