Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin Tezleri, Çok Açık Keskin Şekilde Masaya Konuluyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin Tezleri, Çok Açık Keskin Şekilde Masaya Konuluyor.

22 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: " Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor. Fakat tamamının anlaşıldığını da söylemek mümkün değil. 10 bin kilometreden gelip de bakıldığında bunun anlaşılması zor oluyor. İçinde olanlar anlıyorlar da anlayanların bunları karar vericilerine iletmelerinde sıkıntılar olabiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz

Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti! Arı Sütünün Kilosu 10 Bin TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:23:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin Tezleri, Çok Açık Keskin Şekilde Masaya Konuluyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]