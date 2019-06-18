Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Türkiye
ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz."
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