Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici...

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hulusi Akar, Güncel
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