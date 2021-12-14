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Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3) - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)

14.12.2021 21:22
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)

Gelen son dakika haberine göre AKAR: 'TÜRK VE KÜRT KARDEŞTİR'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir.

AKAR: 'TÜRK VE KÜRT KARDEŞTİR'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadı, bugün de yarın da başarılı olamayacak" dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte katıldığı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevcih Töreni sonrasında, Vali Hulusi Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Kent merkezindeki binanın açılışında konuşan Akar, geçmişte de Batman'a geldiğini, her gelişinde kentin daha da geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma çalışmaları kapsamında Batman'da da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Akar, "Mehmetçik asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla gece-gündüz demeden zorlu hava ve arazi şartlarında kendisine verilen görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde, dost ve kardeş ülkelerde büyük bir başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE YPG ARASINDA FARK YOK'Terör örgütü PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi: "PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz. Şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden kahramanlarımız şehitliklerde yan yana yatıyor. Başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere şehitliklere baktığınızda bu resmi açıkça görürsünüz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadılar, bugün de yarın da başarılı olamayacak."TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TSK'nın terör örgütü ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurguladı. Mehmetçiğin varlığını rahat ve güvenli yaşamın teminatı olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, "Onların varlığı bizlerin huzuru ve güvenliği için büyük bir şans" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer davetlilerin katılımıyla BATSO'nun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Akar ve Hisarcıklıoğlu TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'ne giderek öğrencilerle bir araya geldi. Dersliklerde incelemelerde bulunan, öğrencilerin sergisini gezen Akar ve beraberindekiler kitap hediye etti.

Burak EMEK- Arif ARSLAN/BATMAN, -


Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)
Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Batman, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu (3) - Son Dakika
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