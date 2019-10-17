Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede...

38 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
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