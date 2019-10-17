Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum." - ANKARA
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